Події

19:19 02.07.2017

У Єгипті 20 осіб засуджено до смертної кари за вбивство поліцейських

Єгипетський суд виніс обвинувальне рішення щодо 20 осіб. Їх засуджено до смертної кари за напад на правоохоронців, передають у неділю західні ЗМІ.

Йдеться про вбивство протестуючими 13 поліцейських в 2013 році. Тоді в країні проходили акції протесту проти повалення президента Мухаммеда Мурсі.

Рішення суду вже затверджено муфтієм, який за законом зобов'язаний трактувати ісламське право і судові вердикти, відзначають видання.

Ще понад 100 осіб були засуджені до утримання в місцях позбавлення волі. 21 підсудний був виправданий.

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