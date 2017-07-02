Запуск найпотужнішої китайської ракети "Великий похід-5" провалився

Пуск китайської ракети-носія нового покоління "Великий похід-5" пройшов невдало, повідомляє CNN.

Запуск ракети проходив з космодрому Веньчан, розташованого в провінції Хайнань. Через 40 хвилин після запуску надійшла інформація про те, що випробування ракети провалилося. Про причини невдалого пуску не повідомляється.

Ракета "Великий похід-5" - майже 60 метрів у висоту і близько п'яти метрів в діаметрі. При цьому вона є найпотужнішою з ракет-носіїв, які знаходяться у Китаю, вона здатна доставити до 25 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту.