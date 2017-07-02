У Гамбурзі пройшли перші багатотисячні акції протесту проти G20

На тлі масових протестів напередодні саміту "великої двадцятки" німецькі власті заявили про готовність до припинення заворушень і саботажів з боку лівих екстремістів.

Тисячі демонстрантів у Гамбурзі вийшли на акцію протесту в зв'язку з проведенням саміту "великої двадцятки" з 7 по 8 липня. У неділю, 2 липня, на вулицях міста вони вимагали активізації заходів з охорони клімату, справедливої ​​глобалізації і більш демократичного процесу прийняття політичних рішень. За даними поліції, в маніфестації взяли участь близько 8000 осіб, її організаторами виступили профспілки, громадські об'єднання, НВО, організації по захисту навколишнього середовища. Вони, в свою чергу, заявили про 18 000 учасників.

У той же час активісти транснаціональної політичної некомерційної організації Greenpeace в гамбурзькому порту на численних човнах влаштували акцію за відключення вугільних електростанцій і припинення виробництва електроенергії з кам'яного вугілля. В рамках акції вони розмістили величезний плакат на борту вантажного судна, яке, за даними організації, доставило в Гамбург 75 тисяч тонн вугілля з Росії.

Тим часом, гамбургська поліція, за даними активістів, заблокувала зведення протестного табору, схваленого адміністративним судом. Представник поліції повідомив, що влада готова надати демонстрантам можливість проводити акції протесту, але не ночувати в наметах в міському парку.

В ході дводенного саміту очікується проведення ще близько 30 демонстрацій за участю громадян різних країн і міжнародних організацій. Німецька влада очікує, що серед активістів будуть вiд 7 000 до 8 000 тисяч "готових до насильства" представників вкрай лівих німецьких і закордонних рухів.

У зв'язку з цим глава МВС ФРН Томас де Мезьєр (Thomas de Maizière) заявив, що заворушення, що порушують хід мирних протестів, будуть "душити в зародку", а міністр юстиції Хайко Мас (Heiko Maas) підкреслив, що заворушенням і насильству не місце в місті, де пройде саміт G20. Раніше Федеральне відомство з кримінальних справ (BKA) попередило про ймовірність саботажів з боку радикальних противників проведення саміту. Порядок під час заходів будуть забезпечувати від 15 000 до 19 000 поліцейських. Витрати на безпеку в зв'язку з майбутніми зустрічами "великої двадцятки" складуть 32 мільйони євро.