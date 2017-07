Більше половини британців хотіли б зберегти громадянство ЄС

Найбільше в цьому зацікавлені молоді люди віком від 18 до 24 років.

Шість з десяти громадян Великобританії хотіли б зберегти громадянство Євросоюзу після Brexit, включаючи право жити, працювати, вчитися і подорожувати по ЄС. Такими є результати опитування Лондонської школи економіки, які наводить газета The Guardian Your text to link...

Відзначається, що багато британців готові платити за можливість зберегти громадянство ЄС, якщо це буде потрібно. В середньому близько 400 фунтів, проте не вказано, про який період часу йдеться. В опитуванні взяли участь понад дві тисячі громадян Великобританії.

Найбільше бажаючих залишитися громадянами Євросоюзу - серед молодих британців і жителів Лондона. Так, серед британців віком від 18 до 24 років цю ідею підтримали 85 відсотків респондентів. Серед жителів Лондона цей показник досягає 80 відсотків.

Раніше стало відомо, що британці стали масово звертатися за громадянством Кіпру. Розраховувати на швидке отримання громадянства цієї країни може будь-який британець, який доведе, що його прямі предки були вихідцями з цього острова. На Кіпрі впевнені, що це прямий наслідок Brexit.

У липні минулого року Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel), ще будучи на посаді віце-канцлера ФРН, запропонував полегшити можливість отримання німецького громадянства для молодих британців, що живуть в Німеччині. Переговори про вихід Великобританії з Євросоюзу повинні завершитися до 31 березня 2019 року.