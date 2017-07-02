В Естонію прибули угорські військовослужбовці

В Естонію в неділю на аеродромі Тарту (Taru) приземлився транспортний літак США C-17 Globemaster з підрозділом угорських військовослужбовців на борту.

Як повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі Сил оборони Естонії, вони візьмуть участь в навчаннях "Training Bridge 2017", після чого залишаться в країні в порядку тримісячної ротації.

"Служба разом з угорцями надає нам можливість вдосконалити співпрацю з союзниками", - зазначив командир 2-ї піхотної бригади полковник Ееро Ребо (Eero Rebo).

Підрозділ входить до складу 1-го механізованого батальйону 25-ї піхотної бригади збройних сил Угорщини. Вони будуть розміщені в місті Виру (Voru) і стануть взаємодіяти з 2-ю піхотною бригадою Збройних сил Естонії.

Бойова техніка прибуде до Естонії 3 липня залізницею. До її складу входять бронетранспортери BTR-80.

Прибуття угорського підрозділу здійснюється на підставі рішення Вишеградської групи, яка заявила про намір внести свій вклад в заходи стримування НАТО і збільшення військової присутності альянсу в державах Балтії.