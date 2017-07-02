Башар Асад вперше з'явився на банкнотах сирійської валюти
Президент Сирії Башар Асад вперше з'явився на сирійській національній валюті. Портрет сирійського глави надрукований на новій 2-тисячній купюрі (фунти), повідомляє Reuters.
Портал Al Sura опублікував фотографію нової валюти.
#BREAKING - Largest banknote for #Syrian Pound introduced: 2,000 Syrian Pounds (worth $10USD), with Bashar al #Assad on, first note with him pic.twitter.com/xj1Bj2k5B1— SURA (@AlSuraEnglish) 2 июля 2017 г.
Як повідомляє Reuters з посиланням на представника Центрального банку країни, нову купюру введено в обіг "в Дамаску і ряді провінцій". Раніше найвищим номіналом сирійських купюр була 1 тис. фунтів; батько Асада, екс-президент Асад Хафез, який помер у 2000 році, був зображений на старій версії цієї купюри.