Башар Асад вперше з'явився на банкнотах сирійської валюти

Президент Сирії Башар Асад вперше з'явився на сирійській національній валюті. Портрет сирійського глави надрукований на новій 2-тисячній купюрі (фунти), повідомляє Reuters.

Портал Al Sura опублікував фотографію нової валюти.

Як повідомляє Reuters з посиланням на представника Центрального банку країни, нову купюру введено в обіг "в Дамаску і ряді провінцій". Раніше найвищим номіналом сирійських купюр була 1 тис. фунтів; батько Асада, екс-президент Асад Хафез, який помер у 2000 році, був зображений на старій версії цієї купюри.