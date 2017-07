Башар Асад вперше з'явився на банкнотах сирійської валюти

Президент Сирії Башар Асад вперше з'явився на сирійській національній валюті. Портрет сирійського глави надрукований на новій 2-тисячній купюрі (фунти), повідомляє Reuters.

Портал Al Sura опублікував фотографію нової валюти.

#BREAKING - Largest banknote for #Syrian Pound introduced: 2,000 Syrian Pounds (worth $10USD), with Bashar al #Assad on, first note with him pic.twitter.com/xj1Bj2k5B1