Зібраних доказів достатньо для зняття недоторканності з шістьох депутатів

Генеральна прокуратура України зібрала достатньо доказів для зняття недоторканності з шістьох народних депутатів України, подання на яких подані до Верховної Ради, підкреслює генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"У нас зібрано достатньо доказів для того, щоб переконати неупереджених депутатів ... У необхідності зняття недоторканності і продовження досудового слідства", - сказав генпрокурор в інтерв'ю 5 каналу в неділю ввечері.

Він підкреслив, що в ході розгляду подань на зняття недоторканності будуть продемонстровані документи, відео-та аудіозаписи.

Як повідомлялося, генпрокурор направив до парламенту подання на позбавлення депутатської недоторканності з Андрія Лозового, Євгенія Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова, Михайла Добкіна.