Арабські країни продовжили термін ультиматуму Катару

Катар звинувачують у фінансуванні терористичних угрупувань

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет прийняли рішення про продовження терміну ультиматуму Катару на 48 годин, повідомляють ЗМІ.

Початковий термін ультиматуму, який вимагав від Дохи виконання вимог чотирьох держав з 13 пунктів, закінчився в неділю.

Пропозицію про продовження терміну ультиматуму вніс Кувейт, який виступає посередником у справі врегулювання нинішньої кризи.

Чотири згаданих держави 5 червня розірвали дипвідносини з Катаром. Катарському керівництву оголошено фактичну блокаду через звинувачення в підтримці і фінансуванні терористичних угрупувань і втручанні у внутрішні справи інших країн.

Пізніше вони направили Катару ультиматум з 13 пунктів. Катарські лідери неодноразово заявляли, що виконання цих вимог є неприйнятним.