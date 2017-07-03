Події

06:41 03.07.2017

Електропостачання відновлено в понад 350 населених пунктах України

Станом на 20:00 2 липня аварійно-відновлювальними бригадами обленерго було відновлено електропостачання в 366 населених пунктах, які були знеструмлені 1 липня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, залишилося відновити електропостачання в 379 населених пунктах 6 областей, а саме: Сумській - 167 н.п., Черкаській - 99 н.п., Чернігівській - 36 н.п., Полтавській - 36 н.п, Київській - 28 н.п. і Кіровоградській - 16 н.п.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 210 чоловік особового складу та 45 одиниць техніки.

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