Генпрокурор не закриватиме очі на дії нардепів задля збереження коаліції

Генеральний прокурор Юрій Луценко не буде закривати очі на діяльність народних депутатів, щоб зберегти коаліцію в парламенті, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Фейсбук.

"Луценко також зазначив, що він не буде закривати очі на дії народних депутатів, щоб зберегти коаліцію", - йдеться в повідомленні.

Ю.Луценко також зазначив, що поряд з поданням на зняття недоторканності з народних депутатів можуть з'явитися претензії і до чиновників. Як до колишніх, так і діючих.

"Я не можу виключити як нових подань до народних депутатів, так і дій по діючим міністрам. Така у нас робота. Зараз проводиться слідство проти багатьох фігурантів, в тому числі у нас є питання і до діючих, і до колишніх міністрів. І вони також пройшли окремою партійною квотою коаліційного уряду ", - зазначив Ю.Луценко.

Як повідомлялося, Ю.Луценко заявив, що зібрано достатньо доказів для зняття недоторканності з шістьох народних депутатів України, подання на яких внесено до Верховної Ради.