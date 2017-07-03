Події

06:51 03.07.2017

Восьмеро людей поранено в результаті стрілянини біля мечеті у Франції

Невідомі відкрили вогонь по людям, які виходять з мечеті у французькому місті Авіньйон. Поранено 8 осіб.

Восьмеро людей поранено в результаті стрілянини біля мечеті у французькому місті Авіньйон. Як повідомляє газета La Provence пізно ввечері в ніч на понеділок, 2 липня, місцева поліція вважає інцидент швидше "зведенням рахунків", ніж терористичною атакою. За непідтвердженими даними, серед поранених, як мінімум одна дитина.

Газета також цитує очевидців, які розповіли, що один з двох, хто стріляв, чиї обличчя були приховані під масками, відкрив вогонь близько 22.30 за місцевим часом, коли люди виходили з мечеті. Після стрілянини нападники зуміли сховатися. Про стан постраждалих нічого не повідомляється. Поліція припускає, що між місцевою молоддю міг виникнути конфлікт, що і привело до стрільби, відзначає агентство Reuters.

Раніше, в четвер, 29 червня, був заарештований невідомий чоловік, який спробував в'їхати на автомобілі в натовп людей поруч з мечеттю в паризькому передмісті Кретей. В результаті цієї події ніхто не постраждав.

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