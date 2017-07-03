Події

06:55 03.07.2017

Італія вимагає від ЄС більшої підтримки в прийомі біженців

Італія вимагає від партнерів ЄС більшої підтримки в прийомі біженців, що добираються до Європи по Середземному морю. Як заявив у неділю, 2 липня, глава МВС Італії Доменіко Мінніті на зустрічі зі своїми колегами з ФРН і Франції, кораблі з врятованими в море біженцями в майбутньому повинні будуть направлятися і в порти інших країн ЄС. За даними ООН, з початку 2017 року Італію прибуло на 20 відсотків більше біженців, ніж за аналогічний період минулого року.

Метою зустрічі трьох міністрів внутрішніх справ, в якій також брав участь єврокомісар з питань внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос, було "виробити скоординований і узгоджений підхід до напливу біженців в Середземному морі", а також розуміння того, "як краще допомогти Італії".

Як стверджують італійські ЗМІ, офіційний Рим може поквапити Брюссель з прийняттям спеціального "кодексу" щодо приватних кораблів з біженцями і мігрантами на борту. Критики звинувачують гуманітарні організації в сприянні діяльності контрабандистів, які нелегально перевозять біженців по морю. На 6 липня в Талліні запланована зустріч глав МВС країн-членів ЄС, які будуть обговорювати цю ж тему.

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