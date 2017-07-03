Події

07:01 03.07.2017

Двоє українських військових поранені за минулу добу в зоні АТО

Бойовики за минулу добу 20 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в понеділок вранці.

"В результаті ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО вчора, на жаль, отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку бойовики випустили майже два з половиною десятка снарядів з 122-мм артилерійських систем по позиціях сил АТО в районі Водяного. Згодом противник кілька разів обстрілював зі стрілецької зброї українських воїнів у районі Лебединського. Поблизу Павлополя і Гнутового противник бив з гранатометів різних модифікацій. По опорних пунктах неподалік Новотроїцького бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Всього тут зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.

На донецькому напрямку по оборонним укріпленням сил АТО в районі Зайцевого ворог відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП. Також з різних систем піхотного озброєння обстрілював українських воїнів, які тримають оборону в передмісті Авдіївки, на підступах до Кам'янки і неподалік Верхньоторецька. Крім того, поблизу Авдіївки незаконні збройні формування застосовували міномети калібру 120 мм.

На луганському напрямку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів відкривали вогонь по опорних пунктах в районі Станиці Луганської. З гранатометів противник обстрілював зміцнення українських підрозділів поблизу Щастя і селища Жовте. А в районі Бахмутської траси бойовики застосовували 120-мм міномети, з яких били по захисникам Кримського.

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