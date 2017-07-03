Трамп вказав еміру Катару і лідерам арабських країн на важливість єдності

Президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні переговори з королем Саудівської Аравії Салманом Аль Саудом, з президентом ОАЕ Халіфою Аль Нагаяном і з еміром Катару Таміну Аль Тані.

Під час переговорів Трамп висловив свою стурбованість триваючим дипломатичним конфліктом між Катаром і арабськими країнами.

"Президент США підкреслив, що єдність в регіоні критично важлива для досягнення цілей саміту в Ер-Ріяді по перемозі над тероризмом та встановленні миру в регіоні", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Трамп також вказав на важливість припинення фінансування тероризму, що в повідомленні називається "найважливішим завданням його програми", і необхідність дискредитації екстремістської ідеології

Раніше Єгипет, Саудівська Аравія, Бахрейн і ОАЕ погодилися продовжити на 48 годин термін дії ультиматуму, пред'явленого Катару. З такою пропозицією виступив Кувейт, який виступає посередником в переговорах між арабськими країнами та Катаром.

Попередній термін, наданий Катару для відповіді на висунуті в червні вимоги, закінчувався 2 липня. Арабські країни, розірвавши з Дохою дипломатичні відносини, зажадали від країни відмовитися від відносин з Іраном, припинити підтримку екстремістів, завершити мовлення телеканалу Al Jazeera і закрити військову базу Туреччини на своїй території. Катар 1 липня відповів відмовою на ці вимоги назвавши їх "такими, що порушують суверенітет".

Крім Єгипту, Саудівської Аравії та Бахрейну дипвідносини з Катаром розірвали Ємен, Лівія, Мавританія, Маврикій, Мальдівська Республіка і Коморські острови. Вони висунули Досі аналогічні вимоги.