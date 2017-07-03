Експерти зафіксували рекордний відплив іноземного капіталу з Росії

Четвертий місяць поспіль іноземні інвестори скорочують вкладення в фонди, орієнтовані на інвестиції тільки в російський фондовий ринок. За весь цей час з російських акцій вивели більше $ 1,6 млрд

З кінця лютого іноземні інвестори вивели з російських акцій понад $ 1,6 млрд, наводить свої підрахунки, засновані на даних "Ренесанс Капіталу",газета "Коммерсант".

Іноземні інвестори скорочують свої вкладення в фонди, орієнтовані на російський фондовий ринок, посилається газета на дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Тільки за один тиждень минулого місяця (22 - 28 червня) з таких фондів вивели більше $ 83 млн.

"Російський ринок акцій опинився в числі аутсайдерів. Більший обсяг коштів був виведений тільки з Китаю ($ 4 млрд), але розмір цього ринку істотно більше російського", - констатує газета. Серед країн БРІКС лідирують Індія і Бразилія, до фондів яких за чотири місяці вклали $ 2,6 млрд і $ 1 млрд.

Більше російські фонди втрачали тільки в 2013 році, коли з серпня протягом семи місяців з російських активів іноземні інвестори вивели $ 2,47 млрд. Але тоді такий тренд спостерігався і в інших emerging markets, які втратили понад $ 44 млрд. Це було пов'язано з діями Федеральної резервної системи США щодо згортання монетарних стимулів, а також низькими темпами зростання економік країн, що розвиваються.

Серед причин нинішнього відтоку іноземного капіталу: невиправдані очікування від зближення Москви і Вашингтона на тлі підготовки нових санкцій Сенатом США, а також продовження санкцій з боку Євросоюзу. "Котирування російських акцій знизилися практично до рівнів, з яких почалося ралі другої половини 2016 року", - наводить газета слова директора аналітичного департаменту ІК "Регіон" Валерія Вайсберга.

У травні ЗМІ писали, що за тиждень з 11 по 17 травня з фондів, орієнтованих тільки на інвестиції в Росію, було виведено $ 89,6 млн. У той же час в фонди, що інвестують в акції Росії, іноземні інвестори вклали $ 82,9 млн. Така ситуація з чистим відпливом на середину травня спостерігалася шостий тиждень поспіль.