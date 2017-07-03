Події

07:43 03.07.2017

Президент США і прем'єр-міністр Японії домовилися продовжити тиск на Пхеньян

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися продовжити посилювати тиск на КНДР, повідомив представник японського уряду журналістам.

Він зазначив, що сторони підтвердили свої наміри в ході телефонної бесіди. За його словами, вони обговорили питання, пов'язані з координацією позицій двох країн на майбутній 7-8 липня в Гамбурзі зустрічі "великої двадцятки". За повідомленням прес-служби Білого дому, Трамп провів також телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. У повідомленні наголошується, що американський президент звернув увагу на "зростаючу загрозу, викликану розвитком Північною Кореєю ядерної та ракетної програм". Вашингтон послідовно наполягає на тому, щоб Китай використовував свій політичний і економічний вплив на Пхеньян, щоб спонукати його згорнути свої ракетно-ядерні випробування.

Трамп, також знову підняв питання про необхідність балансу в торгово-економічних відносинах між двома країнами. Білий дім проінформував, що Трамп сподівається на зустрічі з японським і китайським лідерами на полях гамбурзького саміту.

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