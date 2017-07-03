Кириленко ратує за створення реєстру організаторів концертів, що запрошують з РФ виконавців, які порушили українські закони

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає за необхідне створити реєстр організаторів масових заходів, що запрошують виконавців з Росії, які порушують українське законодавство.

"Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фестивалі і концерти порушників українських законів з Росії. Щоб за такими діячами стежити особливо", - написав В.Кириленко у своєму акаунті в Твіттер в неділю.

Він підкреслив, що співробітники СБУ і Держприкордонслужби за два дні не впустили на територію України сімох співаків з Росії.

В Києві з 28 червня по 2 липня проходить музичний фестиваль "Atlas Weekend 2017". В рамках культурного заходу діють 8 сцен і, виходячи з анонсів організаторів, виступатимуть більше 200 артистів.

При цьому на заході мали виступити, проте не були пропущені в Україну прикордонниками з огляду на порушення чинного законодавства російські виконавці Найк Борзов, Бьянка і соліст групи Dolphin Андрій Лисіков.