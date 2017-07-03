Події

07:51 03.07.2017

15 людей загинули в результаті повеней на півдні Китаю

Щонайменше 15 людей стали жертвами повеней в південних районах КНР, повідомили китайські ЗМІ з посиланнями на офіційні джерела.

У Гуансі-Чжуанському автономному районі загинули семеро людей, ще троє вважаються зниклими без вісти. Понад 20 тисяч жителів були евакуйовані у зв'язку із загрозою життю і здоров'ю. У сусідній провінції Хунань свої оселі змушені були залишити 300 тисяч чоловік, вісім людей загинули.

Як зазначають ЗМІ, дані про жертви носять попередній характер. Причиною повеней стали традиційні для літнього періоду зливові дощі.

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