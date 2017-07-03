Станом на 7 годину понеділка електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, запуск роботи станції планується почати 3 липня.

Залишок води в міському резервуарі становить 4 тис. куб.м.

Як повідомлялося, 1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка.