Без світла залишаються понад 200 населених пунктів України

Станом на 7 годину понеділка аварійно-відновлювальними бригадами обленерго відновлено електропостачання в 530 населених пунктах і залишаються знеструмленими 215 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, без електрики залишаються в Сумській області 109 населених пунктів, у Черкаській - 76 н.п., Кіровоградській - 17 н.п., Київській - 9 н.п. і Чернігівській - 4 н.п.

До ліквідації наслідків негоди було залучено 1 тис. 350 осіб і 380 од. тех., з них від ДСНС 216 людей особового складу та 29 од. техніки.

Як повідомлялося, 1 липня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 745 населених пунктів у 6 областях.