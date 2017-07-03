Події

08:32 03.07.2017

Пік Нурсултан на честь дня народження Назарбаєва підкорили понад 5 тисяч туристів

В Алмати відбулося щорічне масове сходження на пік Нурсултан, присвячене Дню столиці Казахстану і дня народження президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Серед бажаючих підкорити вершину були і любителі, і професіонали - всього понад 5 тис. чоловік. Основна маса туристів досягла підніжжя піку на позначці 4050 метрів, на сам пік Нурсултан (4376 м) піднялися лише 290 чоловік. Найстаршим серед підкорювачів вершини виявився 80-річний алматінец.

Найшвидшим серед чоловіків виявився Малик Абду-Асет, який здійснив сходження за 1 годину 55 хвилин, серед жінок - Айжан Жомбатир (2 години 27 хвилин).

Масова альпініада "Шимбулак - пік Нурсултан" проводиться щороку в кінці червня - початку липня з метою пропаганди здорового способу життя та організації активного дозвілля молоді.

Пік Нурсултан (до 1935 року - Малоалматінський, до 1998 - пік Комсомолу) - гірська вершина на північному схилі Тянь-Шаньського хребта Заілійський Алатау. Це найвищий і один з найкрасивіших піків, видимий практично з будь-якої точки Алмати. Вершина гори завжди, навіть в 40-градусну липневу спеку, закутана снігом.

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