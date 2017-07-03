Події

08:35 03.07.2017

Інформацію на деяких комп'ютерах можна відновити після атаки вірусу "Petya"

Існує ймовірність відновлення інформації на деяких комп'ютерах, які піддалися атаці модифікованої троянської програми "Petya".

Як повідомляє прес-служба кіберполіції України, в процесі дослідження вірусу "Petya" і його впливу на комп'ютери користувачів, виявлено кілька варіантів його втручання (в разі надання трояна при його запуску, прав адміністратора).

У першому варіанті розглядається випадок, коли комп'ютери заражені і зашифровані (система повністю скомпрометована). Відновлення змісту вимагає знання закритого ключа. На екрані комп'ютерів виводиться вікно з повідомленням про вимогу сплати коштів для отримання ключа розблокування файлів. При такому сценарії кіберполіція не встановила способу, який гарантовано проводить розшифровку даних.

У разі, якщо комп'ютери заражені, частково зашифровані, система почала процес шифрування, але зовнішні фактори (відключення живлення, тощо) припинили процес шифрування, або якщо процес шифрування ще не почався, то існує шанс відновити інформацію, "так як таблиця розмітки MFT не порушена або порушена частково, а це значить, що відновивши завантажувальний сектор MBR системи, машина запускається і може працювати".

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