Порошенко побажав білоруському народу в День незалежності миру і процвітання

Президент України Петро Порошенко направив вітального листа президенту Білорусі Олександру Лукашенку з нагоди національного свята - Дня незалежності Білорусі.

За інформацією прес-служби глави української держави, в листі П.Порошенко зазначив, що розвиток добросусідських українсько-білоруських відносин, заснованих на принципах рівноправного партнерства і довіри - найважливіший пріоритет двосторонньої взаємодії між країнами.

Президент України відзначив динаміку багатостороннього співробітництва між Україною та Білоруссю, зокрема в торгово-економічній сфері. "Ефективна координація спільних зусиль з реалізації завдань практичного характеру сприяє успішній імплементації домовленостей, досягнутих під час нашої зустрічі у квітні. Упевнений, що Ваш майбутній візит в Україну стане ще одним важливим кроком на шляху поглиблення конструктивного діалогу між двома країнами", - зазначив П. Порошенко.

Згідно з інформацією, президент України побажав білоруському колезі міцного здоров'я, благополуччя та подальших успіхів на високій посаді, а дружньому білоруському народові - миру і процвітання.