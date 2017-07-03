Держава і ПриватБанк перейшли до процедури стягнення за кредитами екс-власників банку

Юридична процедура стягнення за кредитами екс-власників Приватбанку (Київ) буде запущена з боку держави і банку, повідомляється на офіційній сторінці Національного банку України (НБУ) в соцмережі Facebook в понеділок.

Згідно з повідомленням НБУ, термін добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників Приватбанку закінчилася 1 липня 2017 року, але вони не виконали взяті на себе зобов'язання.

"Таким чином, зараз держава і ПАТ "ПриватБанк" перейшли до юридичної процедури стягнення і реалізації відповідної юридичної стратегії, конкретні кроки якої поки що не можуть бути розголошені", - зазначено в повідомленні.

Банківська процедура буде аналогічною до звичайної процедури стягнення в разі прострочення боргів, тому мова йде переважно про примусове стягнення.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк очікував до 1 липня звіту Rothschild для оцінки дій екс-акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Мінфін також оприлюднив лист від 16 грудня 2016 року прем'єр-міністру від І.Коломойського і Г.Боголюбова з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації.

У грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були І.Коломойський і Г.Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в її капіталі, а ПриватБанк був до капіталізований на суму 116,8 млрд грн.

У червні 2017 року Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst & Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання фінустановою економічних нормативів.