Події

10:57 03.07.2017

Сі Цзіньпін зажадав від Трампа слідувати політиці одного Китаю

Китай наполягає на тому, щоб Сполучені Штати і президент Дональд Трамп суворо дотримувалися політики існування одного Китаю, заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

"Ми дуже уважно стежимо за тим, як уряд США буде реалізовувати оголошену паном президентом політику існування одного Китаю. Сподіваємося, що Сполучені Штати будуть вирішувати питання, що стосуються Тайваню, відповідно до принципу одного Китаю і положеннями трьох спільних комюніке (про встановлення дипвідносин - ІФ)", - цитують китайські ЗМІ заяву глави держави в ході телефонної бесіди з Трампом.

Сі Цзіньпін звернув увагу, що з часу його квітневого візиту в США "відносини між двома країнами підпали під вплив негативних чинників".

Як повідомлялося, напередодні США оголосили про рішення поставити тайваньському режиму озброєнь на суму $ 1,4 млрд, що викликало протести Пекіна.

Трамп в свою чергу запевнив китайського лідера, що "уряд США буде слідувати політиці одного Китаю, ця позиція незмінна", - зазначають ЗМІ.

Глави держав домовилися про проведення зустрічі на полях саміту "великої двадцятки" в Гамбурзі, який пройде 7-8 липня.

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