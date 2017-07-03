Китай відкрив іноземним інвесторам доступ до ринку облігацій через Гонконг

Китай і Гонконг в понеділок запустили довгоочікувану програму Bond Connect - перехресні торги облігаціями, які відкривають іноземним інвесторам доступ до ринку боргових паперів материкового Китаю обсягом понад $9 трлн, пише The Wall Street Journal.

Тим самим Пекін продовжує виконувати обіцянки лібералізувати і зміцнити ринки капіталу КНР. Влада приурочила запуск зв'язки торгів облігаціями до 20-річчя повернення Гонконгу під владу Китаю. Центральний банк Китаю ухвалив програму в травні на додаток до запущеним раніше схемами перехресних торгів акціями між Гонконгом, Шанхаєм і Шеньчжень (Stock Connect).

Поки працює тільки "північний напрямок" перехресних торгів, тобто іноземні інвестори без торгового рахунку в материковому Китаї мають можливість купувати і продавати китайські облігації. Дата відкриття "південного каналу", який відкриє китайським інвесторам в облігації шлях в Гонконг, поки невідома, пише Financial Times.

Торги в понеділок відрізнялися високою активністю: за перші 22 хвилини обсяг операцій перевищив 2 млрд юанів ($ 295 млн), повідомляє агентство Bloomberg. У числі перших інвесторів, що відзначилися в програмі Bond Connect, були HSBC Holdings, BNP Paribas, Citigroup, Standard Chartered і підрозділ Bank of China з управління активами.

Ринок боргових паперів Китаю є третім за величиною в світі, але іноземні інвестори володіють менше 1,5% бондів (за оцінками Goldman Sachs - 1,4%; за оцінками Standard Chartered - 1,25%). За даними BNP Paribas, "міжнародною нормою" іноземних інвестицій на внутрішньому ринку облігацій є 10%.

"Ми як і раніше дотримуємося думки, що в найближче десятиліття приплив додаткових інвестицій в китайські внутрішні облігації може перевищити $ 1 трлн", - написали в огляді в понеділок аналітики Goldman Sachs.

Standard Chartered очікує нетто-припливу інвестицій на ринок облігацій Китаю в розмірі 100 млрд юанів до кінця поточного року.

За даними китайських ЗМІ, влада затвердила 20 маркет-мейкерів для Bond Connect, в тому числі 14 китайських і шість іноземних установ.

Два з найбільших китайських банків з державною участю - Банк сільськогосподарського розвитку Китаю (Agricultural Development Bank of China Ltd.) і Китайський банк розвитку (China Development Bank) - розмістять бонди для офшорних інвесторів в понеділок і вівторок.