Під час стрілянини в Нью-Джерсі постраждали чотири людини

В результаті стрілянини в місті Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі, постраждали чотири людини, включаючи дітей. За даними джерел нью-йоркського телеканалу WPIX, серед постраждалих хлопчик 10 років і дівчинка 12 років.

Портал The Jersey Journal з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що всім постраждалим менше 25 років. Одному з потерпілих вистрілили в спину. Стрілянина сталася приблизно о 21:00 увечері в неділю за місцевим часом.

The Jersey Journal уточнює, що один постраждалий був прооперований. Травми інших поранених загрози для життя не уявляють. За даними WPIX, один з постраждалих сам добрався до лікарні.

Стрілянина сталася в районі Уілкінсон-авеню.

За даними WPIX, про поранення чотирьох чоловік повідомила влада. The Jersey Journal не вдалося зв'язатися з представником мерії міста. Про можливі причини перестрілки не повідомляється.