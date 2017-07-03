КНДР похвалилася здатністю нанести удари по будь-якій точці світу

Центральна партійна газета КНДР «Нодон сінмун» опублікувала заяву про те, що ракети стратегічних військ корейської народної армії можуть вдарити по будь-якій точці світу.

У статті йдеться про те, що з «100 запущених ракет до ворога долетять всі», а пуск ракет корейська армія може провести в «будь-який час». Видання стверджує, що північнокорейські ракети не можна засікти. У матеріалі також наведені приклади останніх успішних випробувань озброєння в Північній Кореї, але прямих загроз нанести удари по США, як раніше, немає.

У статті наводяться фотографії з військових парадів і нагадування про вдалі пуски та випробуваннях ракет підвищеної дальності «Хвасон-12», ракет середнього радіусу дії «Пуккиксон-2» і крилатих ракет класу «земля - ​​корабель».

Про успішне випробування нового типу крилатих ракет «земля - ​​корабель» в КНДР, яке пройшло в ніч на 9 червня, передавало Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК). За даними корейських військових, ракети, імовірно, були крилатими і пролетіли приблизно 200 км.

Нові ракетні пуски в Північній Кореї відбулися через кілька днів після прийняття Радою Безпеки ООН нових санкцій проти КНДР через те, що Пхеньян, незважаючи на вимоги організації, не припиняв ракетні пуски. Під санкції потрапили 14 фізичних та чотири юридичні особи. Їм заборонили в'їзд в зарубіжні країни і пообіцяли заблокувати рахунки.

У понеділок, 3 липня, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися про посилення тиску на КНДР. Абе подякував Трампа за нові санкційні обмеження, накладені на Північну Корею і особи, яких запідозрили в участі у фінансових схемах з Пхеньяном. Також лідери двох країн домовилися про тристоронній зустрічі під час саміту G20 за участю президента Південної Кореї Чже Ін Муна.