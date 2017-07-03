Луценко представить у ВР подання на зняття недоторканності з п'ятьох нардепів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко на цьому тижні з 3 по 7 липня представить в комітеті Верховної Ради України з питань регламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятьох народних депутатів, за винятком парламентаря Михайла Добкіна, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган

"Насичений тиждень роботи генпрокурора Юрія Луценка в регламентному комітеті ВР", - написала Л.Сарган на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у понеділок.

Так, за її інформацією в понеділок, 3 липня, о 12:00 буде розглянуто подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт)." У роботі комітету візьме участь керівник САП Назар Холодницький", - уточнила прес-секретар генпрокурора.

У вівторок, 4 липня, о 10:00 комітет розгляне подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"). У роботі комітету також візьме участь Н.Холодницький.

У середу, 5 липня, 10:00, за словами Л.Сарган, члени комітету розглянуть подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності парламентаря України Андрія Лозового (фракція Радикальної партії).

У четвер, 6 липня, о 10:00 на комітеті будуть розглянуто подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності й арешт народного депутата Максима Полякова (фракція "Народний фронт"). У роботі комітету також візьме участь Н.Холодницький.

У п'ятницю, 7 липня, о 10:00 регламентний комітет розгляне подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенко"). У роботі комітету також візьме участь Н.Холодницький.

Разом з тим Л.Сарган не вказала, коли парламентський комітет з питань регламенту розгляне подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа М.Добкіна.

Як повідомлялося, подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгенія Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенко").

29 червня Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.