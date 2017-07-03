У Львові очистили 70% переповнених сміттєвих майданчиків

У Львові за минулу добу прибрали ще 12 переповнених контейнерних майданчиків, вивізши 180 тонн твердих побутових відходів, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації в понеділок вранці з посиланням на дані департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства.

"Загалом, з 23 червня з переповнених контейнерних майданчиків міста вивезли 4 тис. 185 тонн відходів, прибрали - 323 контейнерних майданчиків, що становить 70% від загальної кількості майданчиків, які були переповнені", - йдеться в повідомленні.

При цьому в обладміністрації зазначили, що робота з вивезення відходів триває, перевізники твердих побутових відходів працюють в посиленому режимі із залученням додаткової спецтехніки.

Розробляється логістична схема для налагодження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами та роздільного збору сміття.