Україна в I півріччі збільшила імпорт газу в 2,3 раза

Україна в січні-червні 2017 року збільшила імпорт природного газу в 2,3 раза (на 3 млрд 953,2 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 6 млрд 961,2 млн куб. м, свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема з боку Словаччини в січні-червні-2017 було імпортовано 5 млрд 645,6 млн куб. м, Угорщини - 739,3 млн куб. м, Польщі - 576,3 млн куб. м.

У червні-2017 імпорт склав 1 млрд 8,3 млн куб. м газу проти 19,7 млн куб. м в червні-2016.

Україна не імпортує природний газ за контрактом з ПАТ "Газпром" з 26 листопада 2015 року, закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

Як повідомлялося, Україна в 2016 році скоротила імпорт природного газу на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) порівняно з 2015 роком - до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

Україна в січні 2016 року імпортувала 914,8 млн куб. м газу, лютому - 1 млрд 253,7 млн куб. м, березні - 478,4 млн куб. м, квітні - 245 млн куб. м, травні - 96,4 млн куб. м, червні - 19,7 млн куб. м, липні - 409,6 млн куб. м, серпні - 1 млрд 414,5 млн куб. м, вересні - 1 млрд 495,9 млн куб. м, жовтні - 1 млрд 544,5 млн куб. м, листопаді - 1 млрд 546,6 млн куб. м, грудні - 1 млрд 659,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.