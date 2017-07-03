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10:57 03.07.2017

Президент підписав закон про безпечність та якість харчових продуктів

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про державний контроль, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин".

Відповідно до прес-релізу Міністерства аграрної політики та продовольства, закон набуде чинності навесні 2018 року.

"Підписання президентом закону є нашою значною перемогою і важливим етапом в адаптації українського законодавства до європейських норм і стандартів", - цитується в повідомленні заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.

За її словами, ризикоорієнтований підхід до контролю, охоплення всього ланцюжка виробництва від поля до столу дасть можливість українським виробникам працювати за європейськими правилами, а споживачам - бути впевненими в якості та безпеці харчових продуктів.

О.Трофімцева додала: щоб закон запрацював повною мірою, необхідно ухвалити ще велику кількість підзаконних актів.

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