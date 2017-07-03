Події

12:11 03.07.2017

Одна людина загинула і 10 травмовані в ДТП у Львівській області

Одна людина загинула і десять дістали травм унаслідок ДТП у райцентрі Городок Львівської області, повідомляє головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

За даними ДСНС, ДТП сталася близько 23-ї години 2 липня на вулиці Львівській у Городку. Зіткнулися автомобілі «Мерседес» і «Рено трафік».

Унаслідок зіткнення одна людина загинула і десять дістали травм різного ступеня тяжкості. Після надання меддопомоги госпіталізували п’ятьох осіб, зокрема однорічну дитину, стан якої медики оцінюють як важкий.

Ще двох людей відправили на амбулаторне лікування, а троє відмовилося від госпіталізації.

Поліція встановлює причини та обставини аварії.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порушення санітарно-гігієнічних норм виявлено у 30% продавців продуктів харчування в Києві

До НБУ подані документи на погодження опосередкованої купівлі 100% української "дочки" Сбербанку

Гужва оприлюднив звернення журналістів "Страны" до послів країн G7 і представництва ЄС

У Львові очистили 70% переповнених сміттєвих майданчиків

Луценко представить у ВР подання на зняття недоторканності з п'ятьох нардепів

ОСТАННЄ

Найближчими днями збережеться нежарка суха погода

Сім'я росіян попросила статусу біженців в Україні через політичні переслідування в РФ

ВРП задовольнила подання про перебування судді під вартою

Україна в червні закачала в ПСГ 1,5 млрд куб. м газу

Україна в I півріччі збільшила імпорт газу в 2,3 раза

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
каталог мужских курток на price.ua
РЕКЛАМА