Одна людина загинула і 10 травмовані в ДТП у Львівській області

Одна людина загинула і десять дістали травм унаслідок ДТП у райцентрі Городок Львівської області, повідомляє головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

За даними ДСНС, ДТП сталася близько 23-ї години 2 липня на вулиці Львівській у Городку. Зіткнулися автомобілі «Мерседес» і «Рено трафік».

Унаслідок зіткнення одна людина загинула і десять дістали травм різного ступеня тяжкості. Після надання меддопомоги госпіталізували п’ятьох осіб, зокрема однорічну дитину, стан якої медики оцінюють як важкий.

Ще двох людей відправили на амбулаторне лікування, а троє відмовилося від госпіталізації.

Поліція встановлює причини та обставини аварії.