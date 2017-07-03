ВРП задовольнила подання про перебування судді під вартою

Вища рада правосуддя (ВРП) задовольнила подання заступника головного прокурора та керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького і дала згоду на тримання під вартою судді Троїцького районного суду (Луганська обл.) Наталії Кривоклякіної, яка підозрюється в одержанні неправомірної вигоди , повідомила прес-служба ВСП.

Н.Кривоклякіна була затримана 30 червня 2017 року на гарячому, повідомлення про підозру вручено 1 липня 2017.

ВРП, вивчивши матеріал, дійшла висновку, що подання є обґрунтованим і достатнім для надання згоди на тримання суди під вартою, зазначено в повідомленні.

"Нагадаємо, що за ст.126 Конституції України без згоди ВРП суддя не може бути затриманий або перебувати під вартою або арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або одразу ж після скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину", - зазначено в повідомленні.