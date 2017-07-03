Події

12:45 03.07.2017

Порушення санітарно-гігієнічних норм виявлено у 30% продавців продуктів харчування в Києві

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) в результаті моніторингу виявила порушення санітарно-гігієнічних і ветеринарно-санітарних норм у 30% суб'єктів господарювання, що здійснюють обіг продуктів харчування в Києві.

Як повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби в понеділок, під час моніторингу було виявлено такі порушення: відсутність реєстраційного номера об'єкта потужностей; постачання продуктів харчування без документів, які засвідчують їх якість та безпечність; об'ємно-планувальні рішення не забезпечують технологічного процесу; порушення термічного процесу приготування страв; застаріле технологічне обладнання, зберігання продуктів у холодильниках без відповідного маркування та засобів вимірювання температури; відсутність особистих медичних книжок у персоналу.

"За результатами роз'яснювальної роботи установи самостійно прийняли рішення щодо тимчасового припинення роботи для проведення санітарного дня, ремонтних робіт, упорядковування документації", - йдеться в повідомленні.

За даними Держпродспоживслужби, станом на 2 липня 2017 року в столиці зафіксовано 34 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, можливою причиною яких є збудник сальмонельозу.

"Епідеміологічне розслідування випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію триває. У разі виявлення клінічних ознак захворювання просимо громадян звертатися до лікувально-профілактичних закладів", - зазначає Держпродспоживслужба.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До НБУ подані документи на погодження опосередкованої купівлі 100% української "дочки" Сбербанку

Гужва оприлюднив звернення журналістів "Страны" до послів країн G7 і представництва ЄС

У Львові очистили 70% переповнених сміттєвих майданчиків

Луценко представить у ВР подання на зняття недоторканності з п'ятьох нардепів

Президент підписав закон про безпечність та якість харчових продуктів

ОСТАННЄ

Найближчими днями збережеться нежарка суха погода

Сім'я росіян попросила статусу біженців в Україні через політичні переслідування в РФ

ВРП задовольнила подання про перебування судді під вартою

Одна людина загинула і 10 травмовані в ДТП у Львівській області

Україна в червні закачала в ПСГ 1,5 млрд куб. м газу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА