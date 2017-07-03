Гужва оприлюднив звернення журналістів "Страны" до послів країн G7 і представництва ЄС

Журналісти інтернет-видання "Страна.ua" звернулися до послів країн "Великої сімки" і до представництва ЄС в Україні з приводу тиску влади на них.

Як повідомляється на сайті видання, відповідне звернення оприлюднили на прес-конференції в понеділок головний редактор "Страна.ua" Ігор Гужва та його заступник Світлана Крюкова.

"Чиниться тиск на суддів апеляційного суду, щоб вони посилили запобіжний захід для Ігоря Гужви. Порушуються нові кримінальні справи. Нас хочуть закрити, знищити, створити прецедент для всього ринку журналістики. Змусити журналістів боятися", - йдеться у зверненні.

У зв'язку з цим співробітники видання просять послів про захист. "Ми закликаємо Вас. звернути увагу на тиск на наше видання. Ми повністю відкриті для діалогу. Ми готові розповісти про всі деталі справи. Ми запрошуємо вас до редакції "Страны", щоб показати, як ми працюємо, і відповісти на всі ваші запитання", - йдеться в заяві.

"Нині ми боремося не лише за існування нашої інтернет-газети, а й за право на свободу слова в Україні. Якщо владі вдасться нас знищити, тиск різко зросте і на всі інші українські ЗМІ", - наголосили у виданні.

Як повідомлялося, І.Гужву затримали ввечері 22 червня в Києві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, І.Гужва вимагав й одержав $10 тис. за нерозміщення компрометувальних матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, слідство має відео- та фотодокази цього правопорушення. Вранці 23 червня народний депутат із фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що І.Гужва вимагав від нього гроші. Того самого дня прес-служба прокуратури м. Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Увечері І.Гужві було вручено повідомлення про підозру в скоєнні цього злочину.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для І.Гужви запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тис. грн. 26 червня адвокат І.Гужвы, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш повідомила, що заступник головреда "Страна.ua" Світлана Крюкова внесла заставу. 27 червня І.Гужва вийшов із Лук'янівського слідчого ізолятора Києва.

Пізніше головред видання заявив, що його викликали на 19 липня до Генеральної прокуратури на допит у справі про розстріли на Майдані.