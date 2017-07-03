Події

12:27 03.07.2017

Сім'я росіян попросила статусу біженців в Україні через політичні переслідування в РФ

Під час проходження прикордонного контролю в одному з пунктів пропуску в Харківській області в неділю сімейна пара з РФ звернулися до співробітників Держприкордонслужби України з проханням надати їм статус біженців, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора ввечері в одному з пунктів пропуску на кордоні з Росією сім'я росіян попросила статусу біженців в Україні", - повідомляє прес-служба прикордонвідомства в понеділок.

Згідно з інформацією, з відповідною заявою звернувся 32-річний громадянин РФ та його 33-річна дружина - також громадянка РФ, які прибули на кордон із маленькою дитиною.

"Вони прибули із сусідньої країни пішки з маленькою дитиною. Громадяни Росії під час бесіди розповіли, що у зв'язку з політичними переслідуваннями вони були змушені просити статусу біженців. Переслідування росіян розпочалися після висловлювання чоловіком своєї позиції про зміну влади в РФ. За це він був притягнутий до кримінальної відповідальності, а нині зазнає подальшого переслідування", - йдеться в повідомленні.

Після оформлення відповідних документів сім'ю передали представникам Державної міграційної служби України.

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