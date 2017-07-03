Суд залишив у силі рішення про зарахування судна Sky Moon і предмета контрабанди в дохід держави

Апеляційний суд Одеської області 22 червня 2017 року залишив без змін постанову суду першої інстанції, якою громадянина Сирії, капітана судна Sky Moon визнано винним у здійсненні адміністративного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді конфіскації в дохід держави предмета контрабанди - понад 3 тис. тонн технічної соди вартістю майже 18,5 млн грн.

Згідно з повідомленням управління зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, також у дохід держави конфісковано та зараховано саме судно Sky Moon (прапор - Танзанія), яке використовувалося для контрабанди.

Зазначене судно було затримане 30 листопада 2016 року поблизу порту Рені Державною прикордонною службою України та Державною фіскальною службою у рамках спільної операції з військовою прокуратурою Південного регіону України.

У березні 2017 року за ініціативою військової прокуратури Південного регіону України до Малиновського районного суду Одеси було направлено адміністративний протокол, складений Одеською митницею, про порушення митних правил стосовно капітана судна Sky Moon.

Раніше повідомлялося, що слідство встановило, що капітан судна Sky Moon, діючи за попередньою змовою з представником судновласника, відправниками й одержувачами вантажів, протягом 2016 року вісім разів забезпечував заходження морського судна в закриті кримські порти Керчі, Феодосії та Севастополя. Порушуючи вимоги міжнародного права та законодавства України, капітан переміщав до Туреччини та Молдови брухт, кальциновану й технічну соду, насіння льону.

За цими фактами розслідувалося кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Представник судновласника в грудні 2016 року намагався підкупити військового прокурора, щоб урегулювати питання з кримінальним провадженням.

17 березня 2017 року стало відомо, що всім членам екіпажу судна Sky Moon заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки. Так, 15 березня Малиновський районний суд Одеси постановив визнати капітана винним, а саме судно і вантаж - конфіскувати в дохід держави.