Ринок легкових авто України за 6 міс. прискорив темп приросту

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2017 року зріс на 35% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 36,375 тис. од., повідомила інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting.

Як повідомлялося, в січні-травні приріст авторинку становив 33%, січні-квітні - 29,6% до аналогічних періодів минулого року.

За даними групи, зокрема в червні продано майже 6,829 тис. нових автомобілів, що на 45% більше, ніж за той самий місяць минулого року.

"У перший місяць літа авторинок подав хороший сигнал: продаж збільшився у половини операторів, до того ж з’явився і новий тренд", - зазначили аналітики.

Лідером українського авторинку в червні, обійшовши Toyota, стала Renault, якій належить 10,8% ринку (у Toyota - 10,62% з 725 проданими авто). Третю позицію впевнено посідає Skoda, четверту - Kia.

А ось на п'яте місце в червні вийшла Mitsubishi (в травні - 18 позиція), завдяки масштабним поставкам кросоверів Outlander PHEV для поліції.

Ривок Mitsubishi відтіснив на сходинку нижче Nissan і на дві - VW і Hundai. Ford вдалося зберегти свої обсяги і місце в Топ-10.

"На ринку "преміум", схоже, саме Mercedes-Benz і BMW стали головними "гравцями", інші в червні пристойно відстали й демонстрували негативні показники", - наголошується в повідомленні.

При цьому Mercedes-Benz в червні замикає ТОП-10 авторинку з часткою 3,87%, BMW - займає 11-ту сходинку з 3,65% ринку.

Одним із трендів літа AUTO-Consulting зазначає зростання популярності узбецького бренду Ravon - у червні він додав ще дві позиції (посів 12-ту), витіснивши Suzuki і Mazda, і наполегливо наближається до Топ-10.

Усі інші китайські бренди в червні ще знизили продаж. Скоротили реалізацію і дилери АвтоВАЗу.

"Трохи краще почали продаватися в червні українські ЗАЗ, але 18-те місце бренду на українському ринку викликає тривогу", - зазначають експерти.

Згідно з оприлюдненою у понеділок аналогічною статистикою асоціації "Укравтопром", у червні продаж нових легкових авто зріс на 44% до червня-2016. При цьому асоціація на перше місце виводить Toyota, продаж яких зріс на 42% - до 742 од., а Renault із приростом продажу на 67% відстав на два автомобілі.

Третя позиція у Skoda, четверта - KIA, на п'ятому місці Mitsubishi.

Як повідомлялося, ринок нових легкових авто в Україні за даними AUTO-Consulting у 2016 році зріс на 39% порівняно з 2015 роком - до 64,478 тис. од., "Укравтопром" оцінив приріст в 41% - до 65,562 тис. од.

На поточний рік початкові прогнози експертів припускають 25-30% приріст авторинку.