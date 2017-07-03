Події

14:09 03.07.2017

Підірвали автомобіль у центрі Одеси

Невідомі в ніч на 3 червня підірвали автомобіль Toyotа Camry на стоянці на вул. Маразліївській у центрі Одеси.

Як повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області, вибух стався близько 3:30 внаслідок спрацювання керованого по радіо саморобного вибухового пристрою в пластиковому корпусі.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Деякі одеські ЗМІ повідомляють, що підірваний автомобіль належав "колишньому одеському депутатові".

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