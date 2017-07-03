Аеропорт "Харків" за перше півріччя-2017 збільшив пасажиропотік на 51% порівняно з 2016

Сумарний пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Харків" (МАХ) у першому півріччі 2017 року становить 364,1 тис. пасажирів, що на 51% більше від аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляє в понеділок прес-служба аеропорту, в червні 2017 року пасажиропотік МАХ становить 82,9 тис. пасажирів, що на 37% більше, ніж у червні 2016 року.

Як повідомлялося, в 2016 році МАХ збільшив пасажиропотік на 61% порівняно з 2015 роком - до 599,7 тис., що, за даними аеропорту, практично відповідає показнику рекордного для нього 2013 роки (605 тис.). У травні 2017 року МАХ обслужив 84,3 тис. осіб, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Харківський аеропорт має злітно-посадкову смугу завдовжки 2500 м і завширшки 50 м. На його території розташовані два пасажирські термінали з пропускною спроможністю 100 і 650 осіб на годину.

Аеропортом через компанію "Нью Системс АМ" управляє компанія DCH, створена на базі активів, що раніше мали неформальну назву "Група УкрСиббанку", після того як два партнери цієї групи - Олександр Ярославський і Ернест Галієв - вирішили їх розділити.