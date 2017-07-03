СБУ ліквідувала багатомільйонну фінансову піраміду за участю страхових компаній

Представники СБУ спільно з прокуратурою і поліцією в Дніпропетровській області припинили протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, які обдурили жителів України на суму понад 75 млн грн, повідомляється на сторінці відомства в соцмережі "Фейсбук".

Як уточнюється, керівники двох страхових компаній з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи їм захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів та страхових внесків на їх рахунках.

Зловмисники діяли в Києві, Житомирі, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Запоріжжі, Чернігові, Кропивницькому, Маріуполі, Херсоні та Миколаєві.

За три роки існування так званої "кредитно-фінансової установи" кількість постраждалих становить близько 30 тис. громадян. Його керівники привласнили понад 75 млн грн.

Про підозру повідомлено двом уже затриманим особам, причетним до організації злочинної схеми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності та встановлення всіх фігурантів справи, тривають.