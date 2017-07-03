У "Гоптівці" затримали чоловіка причетного до НЗФ

У пункті пропуску "Гоптівка" Харківської області затримано чоловіка з двома паспортами - громадянина України та громадянина Росії, який, імовірно, причетний до незаконних збройних формувань (НЗФ), повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Під час проходження прикордонного контролю чоловік надав для перевірки паспорт громадянина України. Однак при цьому поведінка 59-річного чоловіка була помітно знервована. Тому в подальшому прикордонно-митна оглядова група перевірила його сумку з речами, серед яких виявила ще й внутрішній паспорт громадянина РФ, фотографії із зображенням незаконних збройних формувань", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби в понеділок.

Крім того, за інформацією прикордонників, серед речей чоловіка було виявлено ноутбук із відеозаписом, на якому зафіксовано розстріл військовослужбовців Збройних сил України і фотографії з наругою над державними символами України.

За цим фактом прикордонники поінформували співробітників СБУ, яким передали затриманого.

Крім того, до СБУ та Національної поліції направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 (створення терористської групи, організації) та ст. 338 (наруга над держсимволікою) Кримінального кодексу України.