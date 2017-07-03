Донецька фільтрувальна станція відновила роботу

Роботу Донецької фільтрувальної станції (ДФС) станом на 13:00 понеділка відновлено, водопостачання здійснюється в штатному режимі, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Донецьку фільтрувальну станцію підключили до електрики й успішно запустили. Нині вона працює в штатному режимі. Водопостачання Авдіївки повністю відновлене. Поповнили запас води й у запасних резервуарах", - написав, у свою чергу, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Як повідомлялося, 1 липня внаслідок бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку (близько 22 тис. жителів).