Зросла вартість проїзду в потягах приміського сполучення

Вартість проїзду в потягах приміського сполучення у двох областях підвищено з 1 липня за погодженням з обласними державними адміністраціями в межах регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", з 1 липня 2017 вартість проїзду збільшено на 15% в Черкаській і Кіровоградській областях.

"Таке рішення було прийнято у зв'язку з високим рівнем збитковості приміських перевезень, який не дає можливості залізничникам у повному обсязі виконувати оновлення рухомого складу, підвищувати комфортність та якість обслуговування пасажирів, а також зростання цін на енергоносії, подорожчання матеріалів тощо.

Залежно від дальності поїздки вартість повного квитка в приміському сполученні на території зазначених областей становитиме від 8,60 грн на перших 5 км і до 46 грн на 400 км. Проїзд для дітей віком від 6 до 14 років, як і раніше, становитиме 75% від вартості проїзду дорослого пасажира, а студенти так само користуватимуться 50-відсотковою пільгою згідно з чинним законодавством.

Філія нагадує, що право безоплатного проїзду мають 16 категорій громадян. Основними пільговиками залишилися пенсіонери, інваліди, сироти, учасники бойових дій, студенти тощо. При цьому компенсація залізничному транспорту від місцевих органів влади за проїзд пільгових категорій громадян практично відсутня. Так, за п'ять місяців 2017 року перевезено в приміському сполученні майже 1,104 млн пасажирів на суму 16,738 илн грн, з яких компенсовано лише 10%.

"Міські, районні державні адміністрації відмовляються підписувати угоди з компенсації за надання послуг пільговикам на поточний рік, мотивуючи це відсутністю коштів у місцевих бюджетах. Із року в рік залишається складною ситуація із закладанням ними коштів на компенсацію залізниці перевезень пільговиків. Як наслідок, магістраль продовжує працювати у збиток, адже кожна витрачена гривня покривається доходом лише на 13,5 копійки, при цьому вартість проїзду у приміському сполученні залишається символічною і щонайменше втричі нижчою, ніж автотранспортом", - констатує філія.

Одеська залізниця пролягає територією шести областей: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької. У регіоні, де працює ОЗ, розташовані великі морські та річкові порти.