Мінкультури обурене проведенням у Москві виставки з експонатами з фондів кримського музею

Міністерство культури України висловлює протест у зв'язку з проведенням у Державному музеї образотворчих мистецтв ім. О.С.Пушкіна (Москва) виставки "Пантикапей и Фанагория. Две столици Боспорского царства", на якій представлені експонати з фондів Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника (Керч).

"Мінкультури вкрай обурене проведенням виставки "Пантикапей и Фанагория. Две столици Боспорского царства", яка відкрилась 29 червня 2017 року в Державному музеї образотворчих мистецтв імені О.С. Пушкіна (Москва)", - йдеться в заяві міністерства, оприлюдненій у понеділок.

Зазначено, що на виставці представлені 450 експонатів, що розкривають історію Боспорського царства від VII ст. до н. е. до I ст. н. е. Серед іншого також експонуються археологічні предмети з фондів Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника (Керч). В окрему групу виділено "знахідки останніх років".

"Відповідне свідчить про цинічне порушення не лише суверенних прав нашої держави, а й положень таких міжнародних актів, як Конвенція про закони і звичаї суходільної війни від 18.10.1907 року, Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту від 14.05.1954 року, Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14.11.1970, та Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 16.11.1972 і резолюція Ради безпеки ООН 2347", - йдеться в заяві.

Культурні цінності, що перебувають у музеях Автономної Республіки Крим, це музейні предмети, які є невід'ємною частиною державної частини Музейного фонду України та є власністю держави Україна, національним багатством, невід'ємною складовою культурної спадщини України та охороняються міжнародним і національним законодавством. Незаконно вивезені з території України культурні цінності підлягають поверненню в Україну.

"Міністерство культури вкотре наголошує, що статус об'єктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим, мають виключно статус об'єктів культурної спадщини України. Міністерство культури України закликає країну-агресора негайно припинити міжнародні правопорушення, а також вкотре звертається до міжнародних організацій з проханням вжити заходів до країни-порушника", - йдеться в заяві