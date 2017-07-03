Гройсман відвідає Лондон

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман очолить українську делегацію на конференції в Лондоні 6 липня, яка буде присвячена реформам в Україні, повідомила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

"Конференція цього тижня буде важливою подією. Вашу делегацію очолить прем'єр-міністр. Він візьме із собою кількох членів Кабміну", - сказала вона під час круглого столу "Аудит зовнішньої політики: Україна – Велика Британія" в понеділок у Києві.

Дипломат також додала, що проведення конференції було ініціативою Великої Британії, щоб продемонструвати успіх українських реформ і посилити міжнародну допомогу.

"Ми дуже стурбовані тим, що новини про Україну у світових ЗМІ дуже негативні: завжди можна побачити, що тут війна, криза, корупція. Але тут є дуже позитивна історія, необхідно про неї повідомити людям: за три роки проведено великі реформи, більше, ніж будь-який попередній уряд зробив, навіть незважаючи на ту ситуацію, в якій уряд прийшов до влади. Ми хочемо продемонструвати успіх України та посилити міжнародну допомогу Україні", - розповіла Дж.Гоф.

Як повідомлялося, в Лондоні 6 липня відбудеться конференція з питань реформ в Україні.