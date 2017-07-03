Події

14:04 03.07.2017

Бойовики обстріляли Мар’їнку

Незаконні збройні формування в понеділок уранці вкотре обстріляли житлові квартали м. Мар’їнки Донецької області, внаслідок чого поранення дістав 59-річний місцевий житель, повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру з координації та контролю (СЦКК).

"Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї поранення отримав 59-річний господар будинку на вул. Жовтневій. Постраждалого доставлено до Курахівської лікарні з діагнозом: кульове поранення поперекової області спини. Лікарі констатують, що він перебуває в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У СЦКК наголошують, що бойовики нехтують нормами міжнародного гуманітарного права та досягнутими домовленостями, чим ставлять під загрозу життя та здоров'я цивільного населення.

У свою чергу голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський уточнює, що обстріл мав місце близько 10:00 ранку в понеділок. За словами П.Жебрівського, місцевий житель отримав кульове поранення в спину, поряд із хребтом, і нині його оперують.

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