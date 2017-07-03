Brexit може коштувати банкам 15 млрд фунтів

Витрати банків на переміщення операцій з Великобританії до Європи після Brexit можуть сягнути 15 млрд фунтів стерлінгів (17,1 млрд дол.), свідчать результати дослідження Boston Consulting Group для Асоціації фінансових ринків Європи (AFME).

В AFME попереджають, що створення підрозділів у ЕС "негативно впливатиме" на прибуток банків. Відповідні витрати можуть бути перенесені на європейських споживачів, зазначають експерти.

Після того, як Великобританія офіційно вийде зі складу Євросоюзу, британським банкам, швидше за все, доведеться перенести значну частину бізнесу до ЄС, щоб продовжити операції у регіоні.

У цьому разі, якщо під час переговорів з владою ЄС уряд Великобританії не зможе домогтися збереження доступу до єдиного європейського ринку, британський фінансовий хаб виявиться відрізаним від ЄС. Це вимагає передання банкам активів на загальну суму понад 1 трлн євро, зокрема й кредити, цінні папери та деривативи, європейським підрозділам, зазначають в AFME.

Процес перенесення операцій банків до ЄС буде дорогим, про що свідчить низка фактів, пише газета The Wall Street Journal.

Фінінститутам доведеться не лише переводити співробітників, розширювати офіси та очікувати схвалення регуляторів, а й також забезпечувати капіталом нові європейські підрозділи.

Інвестиційні банки використовують Лондон як майданчик для продажу послуг клієнтам не лише в Європі, але і в Африці та Азії, і об'єднання ресурсів в єдиний пул робить бізнес ефективнішим, зазначають аналітики. Якщо інвестбанки позбавлять можливості продажу послуг європейським клієнтам із Лондона, їм доведеться влити в європейські підрозділи капітал загалом в обсязі близько 70 млрд євро, свідчать оцінки BCG.

Амортизація цих витрат протягом три-п'яти років може скоротити показник прибутку в розрахунку на акцію банків на 0,5-0,8%, зазначають у дослідженні.

Ще однією проблемою є кліринг операцій у євро. Раніше Єврокомісія заявила про намір вимагати перенесення з Лондона клірингових палат, що здійснюють розрахунки за транзакціями в євро, до країн ЄС після Брекзіту.

За оцінками BCG, в цьому випадку потрібно буде перенести з Великобританії контракти в євро на суму близько 83 трлн євро, що вимагатиме від банків створення додаткового забезпечення на суму 30-40 млрд євро.

Кліринг - це бізнес, який залежить від масштабу, і перенесення деяких операцій в інший регіон може зробити його дорожчим, зазначили аналітики.

У понеділок японська фінансова компанія Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) заявила про намір перенести частину операцій з Лондона до Франкфурта після Брекзіту. Європейські штаб-квартири банківського підрозділу фінкомпанії - Sumito Mitsui Banking Corp. (SMBC), а також її інвестиційного бізнесу - SMBC Nikko Capital Markets – наразі розташовані у Лондоні.

У компанії очікують, що ці підрозділи, ймовірно, стикаються з обмеженням доступу до європейського ринку після виходу Великобританії з ЄС у 2019 році.

У зв'язку з цим SMFG має намір створити для кожного виду бізнесу нові підрозділи у Франкфурті.

Раніше про плани перенесення частини європейських операцій до Франкфурта заявили дві найбільших брокерських компанії Японії - Nomura і Daiwa.