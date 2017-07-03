Мінфін пропонує законодавчо врегулювати питання санкцій за неподання звітності через кібератаки

Міністерство фінансів України розробляє проект змін до податкового кодексу, що дозволятиме звільнити платників від штрафних санкцій за несвоєчасне оформлення податкових накладних, виписаних з 1 до 15 червня 2017 року через кібератаки 27 червня.

"За несвоєчасну реєстрацію податкових накладних передбачено штрафні санкції. Ми розуміємо, що у разі, якщо така реєстрація не відбулася через вірус, провини платника в цьому немає", - зазначається в повідомленні Міністерства на його сторінці в Facebook за підсумками зустрічі міністра Олександра Данилюка з Європейською бізнес-асоціацією в Києві в понеділок.

Відомство констатує: На жаль,чинний Податковий кодекс не передбачає норм, які б звільняли від відповідальності платника податку у такому випадку.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві закордонних справ, законопроект може бути винесений на парламентський комітет вже у вівторок для швидкого ухвалення його у Раді. Він передбачатиме можливість реєстрації "протермінованих" через вірус податкових накладних з деяким запізненням.

Згідно з повідомленням, до ухвалення цього законопроекту міністерство радить платникам податків використати ст. 101 Податкового кодексу, що містить механізм списання безнадійного податкового боргу за рішенням керівника або заступника (уповноваженої особи) податкового органу. "Під таким боргом, зокрема, мається на увазі борг, що виник через форс-мажорні обставини", - пояснює Мінфін.

Щоб скористатися цим механізмом, компаніям слід підтвердити форс-мажор у Торгово-промисловій палаті та зареєструвати відповідне кримінальне провадження в департаменті кіберполіції, зазначають у відомстві.

Як повідомлялося, вірус, який було поширено 27 червня унаслідок кібератаки, найбільш відчутно позначився на можливості компаній виконувати свої обов'язки платників податків. За інформацією Міністерства, особливо відчутною та масовою виявилася проблема реєстрації податкових накладних, виписаних з 1 до 15 червня, термін реєстрації яких закінчився 30 червня.